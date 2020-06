L'objectif sera le maintien. Un beau derby face au BF Dinant n'est pas à exclure.

Deuxième de P1 avant l'arrêt de la compétition pour cause sanitaire, le BV Mont sait depuis une semaine qu'il retrouvera la D3 nationale à la Ligue de Futsal dans quelque mois. Échelon qu'il avait quitté à la fin de la saison 2012-2013. Le retrouver arrive au meilleur moment puisque le club fêtera ses 35 ans en septembre prochain.

"Grâce aux arrêts dans les divisions supérieurs et à notre coefficient de meilleur deuxième, on monte. On est très heureux", explique le capitaine Denis Boussifet.

Pour la majeur partie du groupe, il s'agira d'une première à ce niveau.

"L'objectif sera clairement le maintien. On a un groupe fort jeune et on va découvrir la nationale. On avait fait nos transferts en vue de la P1. Ghesquière et Tasiaux du Killer Naninne (arrêt) nous rejoignent ainsi que Camara (ancien footballeur pro de Lokeren) tandis que Pétrisot, qui jouait avec notre P4, monte avec nous. Leyssens et Simon redémarrent quant à eux une équipe en P4 mais ils pourront toutefois venir nous aider si besoin."

A ce stade, le BV Mont ne sait pas encore dans quelle série il sera versé. La possibilité d'avoir un derby face au BF Dinant est en tout cas plus que probable.

"Selon les rumeurs, on serait avec Gedinne, Dinant et les équipes luxembourgeoises et liégeoises. Il parait que c'est la plus belle série et la plus festive. Dinant sera l'ogre de la série, on ne s'attend pas à pouvoir rivaliser avec eux mais ça ferait un chouette derby car tout le monde se connaît."