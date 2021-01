La fusion reste conditionnée par l’accord administratif de l’Union Belge de football mais tous les éléments seront très prochainement réunis. Cette fusion est le fruit d’une longue réflexion des administrateurs des deux clubs qui voient la main d’œuvre bénévole diminuer d’année en année, le contexte économique de plus en plus difficile et aura donc également comme but une économie d’échelle dans toute une série de domaines mais aussi la mise en commun des infrastructures pour les équipes de jeunes et les deux équipes premières.



L’année 2021 sera également celle de la présentation du projet de réaménagement du site de Gembloux auprès d’Infrasports et la Région Wallonne grâce au nouveau décret régissant le subventionnement des nouvelles infrastructures sportives. La nouvelle entité a décidé de faire confiance à Michaël Noël comme entraineur principal de l’équipe première qui évoluera en deuxième provinciale.



Le Royal Gembloux Sport tient quant à lui à remercier le staff de son équipe première (Ndlr : Benjamin Joine, Julien Trimboli et Omer Booms) pour le travail réalisé ses deux dernières saisons dans des conditions difficiles. L’organigramme, les différentes équipes et les objectifs de la nouvelle entité seront présentés dans les prochaines semaines et plus particulièrement lors de l’officialisation de la fusion par l’Union Belge, mais toutes les bonnes volontés de la région peuvent se manifester et nous rejoindre pour nous aider à réaliser nos différents objectifs ambitieux.

Le Royal Cercle Sportif Bossierois et le Royal Gembloux Sport vont fusionner la saison prochaine et la prochaine entité d’appellera Royale Bossière Gembloux, en -abrévié URBG.