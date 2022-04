La passe de trois pour Fernémont au rallye de Wallonie ? Namur Amandine Gilson © L.P.R.Photography

Après deux victoires en 2019 et 2021, le duo Adrian Fernémont-Samuel Maillen semble plus déterminé que jamais.



’emblée, quand on lui pose la question de savoir s’il est prêt à en découdre avec "son" rallye, Adrian Fernémont répond "jamais deux sans trois !" Mais il temporise aussitôt : "Le niveau est très élevé cette année et, de notre côté, Samuel et moi manquons un peu de roulage. (...)