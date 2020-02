Malgré l’absence de stratégie à long terme, ils ont apprécié le discours raisonnable des repreneurs de l’UR Namur.

Bernard Annet et Frédéric Etienne ont officiellement repris les commandes de l’UR Namur FLV ce jeudi soir. Après avoir rencontré les joueurs avant la séance d’entraînement, le duo a expliqué publiquement ses motivations et ainsi que ses projets à court et moyen terme : maintien du club en D2 amateurs et réalisation d’un audit du club.

Au niveau des supporters, les premières impressions sont partagées mais globalement positives. “On est déjà rassurés”, explique Basile Habra, supporter présent avec d’autres à la conférence de presse et membre de la Jeune Garde namuroise. “Le fait qu’il veuille réaliser (...)