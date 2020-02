La tempête Ciara n’a pas eu que des côtés négatifs. En effet, outre l’ensemble des dégâts provoqués, Cyril Evrard a profité des rafales de vent de plus de 100 km/h pour sortir sa planche à voile. Le jeune windsurfer était ravi de voir arriver cette tempête. “Je suis parti samedi comme un chasseur de tempêtes vers la Zélande, à la recherche de l’adrénaline absolue. Pour notre sécurité, nous sommes partis samedi et nous avons logé sur place. On a préféré éviter de rester bloquer sur la route à cause d’un arbre ou autre chose”, confie le jeune homme de 16 ans.