La lourde défaite des Fagnards à Solières va laisser des traces. Ce lundi, le coach Gabor Bukran a annoncé qu’il ne voulait plus de Valentin Lamort et de François Maistriaux dans son groupe. Lamort et Maistriaux, arrivés cet été, constituaient pourtant deux renforts de choix dans la formation du coach hongrois.



"C’est une conversation privée entre nous qui s’est retrouvée sur notre groupe WhatsApp où on parlait du match de samedi. Le coach n’a sans doute pas apprécié", précise Valentin Lamort, assez surpris.

"Ils peuvent trouver un autre club, je ne veux plus les voir dans mon vestiaire, insiste Gabor Bukran. On s’est réuni avec le président Axel Quataert et Olivier Mousquet durant une bonne partie de l’après-midi ce lundi. Ce n’est pas un coup de tête mais une longue réflexion. Je ne peux pas tolérer leur comportement et les dirigeants l’ont bien compris.

"

Se séparer si tôt dans la saison de deux atouts offensifs majeurs, c’est un geste fort. Très fort. "Je sais, répond Bukran. Je ne suis pas fou, on comptait énormément sur eux dans notre secteur offensif. Mais des garçons qui se permettent de critiquer l’équipe et la tactique, je n’en ai pas besoin. Je ne suis pas là pour gérer deux individus mais pour avancer avec un groupe et le protéger."



Si Maistriaux, blessé, n’a pas encore joué et pourrait donc rebondir ailleurs d’ici la fin du mercato, pour Lamort, titulaire samedi à Solières, ça s’annonce plus compliqué. Couvin cherchera-t-il à les remplacer ? "On verra mais ce n’était évidemment pas prévu", conclut Bukran qui attend de ses joueurs une mentalité exemplaire.



Le vestiaire est prévenu…