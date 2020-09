La saison de cyclo-cross a repris. Bien loin, encore, du climat humide et froid typique de l’automne et de l’hiver, les cyclo-crossmen ont pédalé dans des conditions estivales à Herentals, où le Namurois Néo Lamot a confirmé son potentiel dans les labourés.



Pour sa première course chez les juniors, celui qui rentrait d’une préparation aux Pays-Bas avec son équipe Acrog-Tormans Balen BC et d’une course par étapes en Tchéquie, s’est classé troisième sur la cinquantaine de partants.



Une belle entrée en matière dans sa nouvelle catégorie. Surtout qu’il ne termine qu’à neuf secondes du vainqueur, Robbe Geudens et qu’il n’a été devancé que d’une secondes par Rune Jacobs, le deuxième de l’épreuve.