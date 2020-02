Le transfert de l’ancien joueur de Saint-Trond, du Standard de Liège et de Courtrai (et de quelques clubs étrangers) Landry Mulemo a été officialisé le 27 janvier dernier. Rapidement qualifié, le joueur a été promu capitaine de l’UR Namur FLV pour son premier match à Onhaye la semaine dernière (défaite 3-0). Un rôle dans lequel il a été confirmé ce samedi soir lors de la venue d’Hamoir.

“Je suis quelqu’un qui parle beaucoup et qui sait rentrer dans la masse. Mais ce n’est pas moi qui ai demandé à être capitaine. Ce sont les autres joueurs qui en ont parlé et qui l’ont demandé. Je les en remercie. Mais avec ou sans le brassard, je donnerai de toute façon toujours le maximum. Je ne suis pas un tricheur et j’ai une mentalité de gagnant”, expliquait le médian défensif de 33 ans qui avait jusqu’à présent refusé de s’exprimer face à la presse locale.