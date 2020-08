Loïc Latour, qui peut évoluer comme ailier ou milieu offensif et Leonel Mao, milieu défensif, font actuellement la préparation avec l'Union rochefortoise. Les deux joueurs, qui évoluaient à Ciney et Solières il y a quelques mois encore, étaient sans club depuis la fin de saison. « Le premier m'a contacté pour se proposer. J'ai estimé qu'il était trop court pour le noyau mais je lui ai dit qu'il était le bienvenu pour faire la préparation avec nous puisqu'il n'avait pas de club et qu'il était très poli. L'idée n'était pas de le transférer mais il s'adapte petit à petit et ça reste un jeune avec une bonne marge de progression, ce qui peut être intéressant pour le futur. On n'a pas encore pris de décision à son sujet, on n'est pas pressé", explique le coach Yannick Pauletti.

Le second est lui aussi présent avec le groupe rochefortois depuis quelques semaines. Yannick Pauletti l'a contacté après le changement de décision de Pierre-Alain Laloux, qui a signé à Sprimont au lieu de l'Union rochefortoise. En fonction de sa progression, ce n°6 de 26 ans pourrait venir étoffer le noyau et ce secteur de jeu de milieu défensif. « Mais il n'y a aucune pression, on verra par la suite. »