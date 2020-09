Les Hesbignons ont renouvelé leur noyau en profondeur cet été et cela s’est vu dans le onze de départ qui qui s’est imposé à Hoeilaart lors du premier tour de la Coupe de Belgique.

Seuls Gécé, Nzinga et Dethier étaient déjà au club la saison dernière. Pour ce dernier, c’est en quelque sorte une résurrection après un championnat très compliqué, à peine six titularisations et cinq buts.