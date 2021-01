Il s'agit de Laurent Gomez, détenteur du diplôme UEFA A, actuel entraîneur des U16 du Sporting de Charleroi et analyste vidéo pour ce même club. Laurent Gomez a également une longue et belle carrière de joueur derrière lui. Né en 1984, le défenseur a notamment évolué pour le Standard de Liège, Mons, Ostende, le RFC Liège, Huy, la Jeunesse Tamines, Wépion et le Condruzien, la saison dernière.



La direction devra désormais se pencher sur la P1, suite au départ annoncé de Toni Casto.

La direction du RFC Meux n'a pas traîné pour trouver un remplaçant à Marco Casto, qui arrêtera en fin de saison si celle-ci reprend.