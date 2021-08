On dit souvent que le hasard fait bien les choses. Cela se vérifie est nouvelle fois. Pour son deuxième match officiel à la tête de Meux, le coach Laurent Gomez aura déjà droit à un match particulier ce dimanche dans le cadre de la Coupe de Belgique puisque les Verts accueillent la Jeunesse Tamines (D3ACFF). "Cette rencontre sera effectivement particulière car j’y ai passé quatre belles années", se remémore Laurent Gomez. "Il y a eu un changement de direction et il ne reste qu’Adam Sallès et le deuxième gardien Nicolas Bourguet dans l’équipe mais j’ai gardé de bons contacts avec les joueurs et certaines personnes de l’encadrement comme Boukamir ou Piet Bojovic qui sont de ma génération ou Jean-Pierre Micallizi, qui était le délégué. C’est quelqu’un d’extra dans la vie et pour un club. Je devais d’ailleurs le voir car j’avais récupéré des affaires du Sporting de Charleroi pour ses enfants qui sont des fans du club. Ça sera l’occasion de lui donner dimanche", poursuit Laurent Gomez. (...)