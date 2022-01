Le BF Dinant a des ambitions claires : "L’année ou jamais pour gagner le titre" Namur Ménagé Loïc © Eda J-P Pickar

Le BF Dinant joue encore les premiers rôles en D3. Et cette fois, le titre est l’objectif.



En battant Mont la semaine dernière, avec la défaite d’Aubel à Bastogne, le BF Dinant a réalisé la toute grosse opération en Division III. Actuellement troisièmes, ex aequo avec Oreye et à une unité d’Aubel, qui compte un match de plus, Cyril Delaite et ses équipiers peuvent penser à la montée. "C’est l’année ou jamais, confie le dernier rempart du Better Foot Dinant. La série est de qualité, homogène, avec des belles équipes, mais contrairement à ce qui a pu se passer les années précédentes, vous n’avez pas un ogre qui est inarrêtable. (...)