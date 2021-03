L’arrière droit et capitaine de l’Union Namur Xavier Toussaint a toujours été passionné par la mode et le sport. Depuis quelques mois, c’est dans un tout autre domaine qu’il s’est spécialisé : les crypto-monnaies, ces monnaies virtuelles comme le Bitcoin, Ethereum, Ripple, etc. "Je suis arrivé là-dedans grâce à un ami namurois qui travaille comme formateur pour une société américaine. J’ai eu l’occasion de suivre une belle formation d’une semaine. Je n’avais aucune connaissance là-dedans. Je suis parti de zéro pour avoir de meilleures bases. Au début, ça parlait chinois pour moi mais on apprend vite à jongler avec les termes et applications", explique Xavier Toussaint.