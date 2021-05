À la tête du Celtic Denée depuis un an, Eric Paquet est un président heureux. "Les membres du comité sont jeunes, entre 32 et 38 ans, mais ils sont très motivés. Personne ne prend les décisions seul. Par rapport à ce que j’ai connu en tant que président à Sorée et Gimnée, c’est le jour et la nuit. Je suis vraiment épanoui."

Depuis sa création il y a trois ans et demi, le Celtic Denée grandit petit à petit. L’équipe première est, par exemple, montée en P3 dès sa première saison et s’est stabilisée à cet échelon.