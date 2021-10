Cela aurait dû être la septième édition du challenge namurois de cyclo-cross. Mais ses organisateurs la considèrent comme la sixième édition. "Il n’y avait eu qu’une seule manche la saison dernière, commente David Hottias, une des chevilles ouvrières du projet. Avant que tout ne soit annulé à cause de la pandémie. On considère donc que le challenge qui redémarre ce samedi, à Couvin, aux Grottes de Neptune, sur une organisation de Claudy Devallée, en est à sa sixième édition."

Pour une cuvée qui s’annonce riche. Avec quinze manches programmées. "On aurait pu avoir plus de dates, car nous avons reçu plusieurs propositions, poursuit David Hottias. On sent qu’il y a de l’engouement pour le cyclo-cross ! (...)