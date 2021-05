En rejoignant Lille pour cette saison en D2 française, quittant le Standard Fémina, Maud Coutereels ne s’attendait pas à connaitre une saison aussi frustrante.

Après quelques matches, la saison de D2 française s’est mise en pause en raison de la pandémie mais malheureusement a définitivement stoppé ses activités il y a quelques jours ne laissant aucune perspective de reprendre comme il était initialement prévu le 22 avril alors que la D1 française est, elle, bien en route pour boucler sa saison.

"C’est une grosse déception. La date de reprise a été reportée plusieurs fois et on espérait au moins jouer le premier tour… Et pour finir… c’est le contraire, on ne peut plus jouer", explique la joueuse originaire de Jemeppe-Sur-Sambre. "Depuis novembre, on n’a plus joué un match. Je crois qu’on en a eu cinq avant l’arrêt. Dorénavant, c’est officiel, c’est une saison blanche."