Il y a plusieurs semaines, la direction du CSA Auvelais annonçait que le club n'alignerait pas d’équipe A la saison prochaine à l’Union belge de fustal, faute de moyens financiers. Pour les équipes de jeunes du club, la situation était un peu plus floues. Ce week-end, une bonne nouvelle est tombée.

"On peut (presque) annoncer que le CSA Auvelais poursuivra son chemin en Nationale 2. En effet, les feux sont au vert quant à la reprise du club par des dirigeants expérimentés. Les discussions continuent afin de mettre tout en place et nous vous tiendrons au courant le plus rapidement possible. La bonne nouvelle étant que le CSA Auvelais devrait donc continuer à jouer au Sportsa (Ndlr : à Sambreville) la saison prochaine. On peut ajouter qu'Antoine Mageren (joueur/manager) continue également de consulter afin de pérenniser les activités de l'École des Jeunes. Nous ne pouvons cependant pas en dire plus à ce jour tant que les négociations ne sont pas terminées", explique Jean-Marc Mageren, CQ du club.