Les autres formations namuroises ont opté pour la LFFS. Les dirigeants expliquent leur choix.

Créé en décembre 2018, le CSA Auvelais (collège St-André) cartonne pour sa première saison en D2 nationale de futsal à l’Union belge avec une place de leader et 4 points d’avance sur le second. Il s’agit de la seule formation namuroise présente dans le championnat de l’Union belge. Toutes les autres ont opté pour la ligue francophone (LFFS).

"On a choisi ça simplement parce que l’Union belge est la fédération officielle", explique le CQ du CSA Auvelais Jean-Marc Mageren. "C’est celle qui est reconnue par la Fifa, qui organise les championnats d’Europe et du monde où on retrouve les meilleurs joueurs comme Falcao, Ricardinho…"

Jean-Marc Mageren explique que la volonté d’avoir rejoint l’Union belge et non la ligue est aussi liée au niveau d’exigence de l’Union belge. "Pour avoir une équipe, il faut au moins aligner des U15, U17 et U21. Ce qu’on a, avec en plus des U7 et U11. On a une soixantaine de jeunes. On a deux entraînements par semaine. On est en ASBL et non en association de fait. Il y a également un système de licence. Il faut que les salles soient par exemple agréées, avec au moins 200 places assises. Il y a évidemment parfois des dérogations, mais c’est assez contraignant. À la ligue, je vais être méchant, mais si des amis se réunissent le matin dans un café, ils peuvent créer une équipe."

Le style de jeu a également incité les dirigeants à rejoindre l’Union belge. "On propose du spectacle ! C’est du football, mais en salle. Les contacts et les tacles sont autorisés si on ne touche pas l’adversaire. Ce sont deux mi-temps de 20 minutes, mais en temps réel. Impossible de gagner du temps donc." La victoire est quant à elle à trois points.

On le comprend, le CSA Auvelais est bien là où il est et ne compte pas changer. D’autant plus qu’il pourrait monter en D1 nationale l’an prochain. "Être champion ne veut pas dire qu’on sera promus. Les six 2es des trois séries de D2 et les deux derniers de D1 s’affronteront dans un mini-tournoi et les deux meilleurs seront en D1."