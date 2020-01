C’est une page qui se tourne. Depuis de longues saisons, son nom revenait constamment en hiver. Dans la rubrique des résultats de cyclo-cross. Mais ce ne sera plus le cas. Cette saison. Mais aussi lors des prochaines. Car Loïc Hennaux a décidé de mettre un terme à sa carrière. Il ne va donc plus animer les périodes hivernales sur les fronts du cyclo-cross, lui qui avait l’habitude de s’imposer au grand-duché du Luxembourg et de se glisser dans le top 20 de certaines épreuves avec les pros, en Belgique.

Loïc, pourquoi ce choix ? Qui n’est qu’une demi-surprise, car vous aviez évoqué l’an passé que la saison 2019-2020 serait peut-être votre dernière année de compétition.

"J’ai décidé d’arrêter la compétition car une opportunité professionnelle se présente à moi. Je ne tiens pas à m’étendre sur ce projet qui se met en place. Mais il va me prendre beaucoup de temps. Je n’aurai plus assez de temps pour m’entraîner suffisamment si je veux rester performant dans la catégorie élite. Ce qui est mon souhait. Je re