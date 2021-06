Coup dur pour Couvin (D2 ACFF). Le défenseur central Théo Jaspierre (23 ans, Prix-lès-Mézières) ne viendra pas chez les Fagnards avec qui il s'était pourtant engagé fin avril. Il a choisi de rester en France, dans son club.



"Je pense que le président est revenu à la charge et lui a trouvé un travail avec un temps plein, ce qui l'a conduit à prendre cette décision regrettable pour nous", indique le coach Gabor Bukran. "C'était notre volonté de finir le mercato par un défenseur central qu'on avait donc trouvé en sa personne. Depuis hier soir, on travaille à trouver une solution. J'ai déjà eu des contacts avec deux joueurs mais c'était plutôt de la prise d'infos. On a encore quelques jours mais le temps presse quand même", poursuit le T1.



Ce dernier compte privilégier un transfert entrant. "J'aime faire jouer les joueurs dans leur position de prédilection. En interne, on a des solutions mais ces joueurs qui dépanneraient ne joueraient pas à leur bonne place."

En attendant, les Couvinois s'entraîneront entre le 15 et le 30 juin. Six ou sept séances et deux amicaux face à Nismes et Petigny sont au programme. Ensuite : deux semaines de pause et une vraie reprise mi-juillet.