Avant ce week-end qui a mené Seraing en D1A, on titillait Antoine Bernier sur ses statistiques : 5 buts, 6 assists. Mais qu’est-ce qui lui ferait le plus plaisir pour clore une saison en tous points mémorable et remarquable. Un but ou une passe décisive ? "J’adore permettre à mes coéquipiers de marquer. Mais inscrire un petit but ne serait pas pour me déplaire."

Il suffisait de demander. Tout au bout du temps complémentaire, le Dinantais a récupéré, dribblé puis marqué dans un angle fermé. Le dernier but de la campagne sérésienne ! "J’avais déjà tenté ma chance à 2-3 reprises. Dès lors, quand j’ai pris possession du ballon, je me suis dit : celui-là, tu le mets au fond (sourire) !"