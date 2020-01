Décisifs ce dimanche, les attaquants tenteront de remettre le couvert à Givry.

Couvin-Mariembourg Fraire s'est donné une belle bouffée d'oxygène dans le bas de tableau ce dimanche en match d'alignement face à Acren. Grâce à leur victoire (3-0), les Couvinois (22pts) sautent Verlaine et l'UR Namur FLV au classement, avant de se déplacer à Givry (23pts). Si cette victoire est à mettre sur le compte d'une prestation collective aboutie et d'une mentalité sans faille, le duo Pratz-Lorenzon a tiré son épingle du jeu avec un but pour le second, qui a aussi donné les deux assists à Patrick Pratz.

"La semaine dernière contre Hamoir (2-4), j'en mets un et donne une passe décisive à Anthony. Les cinq derniers buts viennent de nous. Mais comme on se le dit, à notre âge, cela nous importe peu de savoir qui les mets. Mais pour la confiance, ca fait évidemment du bien", explique Patrick Pratz, désormais à huit buts cette saison.

Ces récentes statistiques prouvent en tout cas que le duo offensif couvinois devient de plus en plus complémentaire au fil des semaines.

« Il a effectivement fallu un petit temps d'adaptation pour cibler nos tâches puisqu'on avait l'habitude de jouer chacun comme seule pointe auparavant. J'ai reculé d'un cran dans le jeu, ce qui implique plus de courses et un travail défensif différent qu'avant tandis qu'en possession, je dois pouvoir remonter et tourner autour d'Anthony. J'ai carte blanche à ce niveau. On trouve de meilleurs automatismes, et on le sent même aux entraînements. »

La paire d'attaquants tentera d'être à nouveau décisive dimanche prochain à Givry pour recoller au ventre mou du général.