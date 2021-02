Certains changent de club chaque année. D’autres consacrent leur carrière à celui qui les a formés. Maxime Goffaux est de ceux-là. Tellement gembloutois qu’on ne l’avait pas imaginé raccrocher un jour.

"Après notre titre en R1 il y a près d’un an, j’ai rempilé avec l’idée de terminer sur une saison en D3", confie le pivot de 32 ans. "Finalement, cette année sans basket m’a fait réfléchir. Je me suis rendu compte que tout tournait autour de mon sport et que je m’empêchais par exemple de partir un week-end en famille, simplement parce que j’avais match le samedi soir. J’ai joué plus de vingt ans ici, je pense que j’ai assez donné. Lorsque j’ai vu que Steinier et Mureddu arrêtaient également, j’ai un peu réfléchi, je ne voulais pas mettre le club dans l’embarras puis je me suis dit que j’allais pour une fois penser à moi."