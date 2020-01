Les qualifications européennes pour la Coupe du monde de floorball débutent aujourd’hui pour la Belgique, en Slovaquie. Les Belges, 22es mondiaux sur une quarantaine de nations, seront dans le groupe C avec la Suisse (3e), la Russie (18e) et la Côte d’Ivoire (40e). L’occasion de découvrir ce sport.

Dans la province de Namur, deux clubs de floorball existent, à Gembloux et à Auvelais. "Le floorball est plus connu sous le nom d’unihoc, pratiqué en cours de gym à l’école. C’est un sport d’origine scandinave, là où on pratique le hockey sur glace. On a 20 joueurs adultes et 12 jeunes pour l’instant, mais ça évolue", explique Cédric Cha