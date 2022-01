Le contraste est saisissant : à Meux, hormis la blessure de Farikou, tout baigne et le staff a pu profiter de cette trêve prolongée pour refaire une vraie petite préparation. "On était nombreux aux entraînements, confirme Laurent Gomez. On a su travailler dans des conditions idéales." Un discours à l’opposé de celui tenu par Gabor Bukran, contraint de composer avec un noyau décimé par les blessés et les malades