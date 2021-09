Ce sera dans un peu plus d’une semaine. Pour un rendez-vous qui ne cesse de grandir. Avec l’AG Tour de la Semois, le nouveau nom du Trophée des grimpeuses. La course a conservé son statut de course UCI de catégorie 2 et sera organisée en deux jours. Avec une première étape, le vendredi 17 septembre, entre Vresse-sur-Semois et Bièvre. Et une seconde journée le samedi 18 septembre entre Bohan et Vresse-sur-Semois.

À quelques jours des Championnats du monde, la course namuroise va attirer du beau monde. Avec plusieurs représentantes du gratin mondial. “La plupart des équipes ont décidé d’envoyer leurs meilleures cyclistes en préparation des Mondiaux”, indique Roger Nicolas, membre du comité d’organisation, aux côtés de Gino Verhasselt. Ludwig Willems, le sélectionneur national belge, va en effet y aligner une Lotte Kopecky en grande forme, avec Jolien D’Hoore et Valérie Demey et deux juniors, Fien Masure et Julien Hendricks (qui représenteront la Belgique au Mondial des moins de 19 ans). “Sur la liste des partantes non définitive, on retrouve chez Trek-Segafredo Elisa Longo Borghini, qui a terminé troisième des Jeux Olympiques et a remporté le Grand Prix de Plouay. Chez DSM, il y a Liane Lippert, Floortje Mackaij et Lorena Wiebes. Chez Canyon, il y a Katarzyna Niewiadoma. Jumbo-Visma annonce une solide équipe autour de Marianne Vos, qu’on ne présente plus.”

Voilà qui promet d’être costaud dans les montées du sud de la province de Namur la semaine prochaine.

De quoi motiver la Beaurinoise Fiona Mertens, elle qui vient de se mettre en confiance avec sa troisième place décrochée sur le Tour de la Mirabelle féminin, en France.