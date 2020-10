Lors du premier quart d’heure, on ne donna pas cher des chances namuroises tant les visiteurs se montrèrent entreprenants et dangereux. Il fallut un Vincent Eugène efficace et concentré entre ses perches pour empêcher l’ouverture du score. Les Fagnards s’accrochèrent, patientèrent puis donnèrent le ballon à Patrick Pratz qui signa un hat-trick en l’espace de dix-neuf minutes. Joli mais très sévère pour Warnant.

Les Hesbignons restèrent dans le coup quand ils réduisirent l’écart avec la conversion d’un penalty consécutif à une faute en apparence légère de Nicolas Deppe.

Après la pause, les Verts dominèrent une formation locale misant clairement sur la contre-attaque. Les offensives liégeoises ne furent que rarement dangereuses, d’autant plus que la cohésion de la première minute s’étiola à mesure que les organismes ressentaient les effets grandissants de la fatigue. Vincent Eugène se montra encore sous son meilleur jour alors qu’à l’autre bout du terrain, les contres de ses équipiers ne firent jamais trembler son homologue Pire.

Le retour à 3-2 après un coup de coin à l’approche du terme ramena un vrai faux suspense car Warnant ne fut plus en mesure de créer de nouvelles menaces.

Gabor Bukran analysa ce match comme suit : "Nous avons un début de match difficile, mais j’ai peu de reproches à exprimer. Quand l’adversaire joue bien, il faut l’admettre et… résister. Notre gardien nous préserve du pire en gardant le zéro. Ensuite nous sommes très efficaces et creusons l’écart. Sans une petite bêtise qui relance un peu nos visiteurs, nous aurions survolé différemment la deuxième mi-temps. Mais mon groupe a pris peur et est resté groupé sur ses bases. Nous contrôlons bien mais, en possession, nous sommes brouillons et, il faut le dire, encore en manque d’expérience pour mettre le quatrième."