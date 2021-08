La course florennoise organisée chaque année en début de saison en l’honneur de Léon Scieur et Firmin Lambot, les deux forçats de la route de la localité (Firmin Lambot a gagné le Tour de France 1919 et 1922 et Léon Scieur en 1921) n’a pas eu lieu cette année et la saison dernière à cause de la pandémie. Mais elle n’avait plus d’avenir, car le club organisateur n’existe plus.

“Nous avons la volonté de le reprendre, pour maintenir cette épreuve qui nous tient à coeur, vu l’histoire de Florennes avec le vélo”, indique Christian Bouillot. “Nous avons proposé à la Fédération de l’organiser le dimanche 3 octobre de cette année.”