Sur un corner de Justin Gaux, Antoine Boreux a bondi de nulle part pour dévier le cuir du coin de la tête au premier poteau. Son démarquage lui a permis de signer son quatrième but de la saison (un record pour le capitaine) et d’offrir trois points précieux face à Jette (1-2) dans la course à la deuxième place. "Disons que je fais une course spéciale. Je parviens à me retrouver seul au premier poteau. Mais je n’en dirai pas plus, je préfère garder ça secret puisque ça marche encore aujourd’hui (rires). Après, il faut que le corner soit bien tiré. C’était le cas ici."