Ce dimanche aurait dû avoir lieu la première édition du Trail de la Vecquée à Flawinne. Ce ne sera malheureusement pas le cas.

Ce devait normalement être une fête pour les traileurs et amateurs de course à pied, mais l’autorisation pour traverser la chaussée de Charleroi entre Salzinnes et Flawinne n’a pas été accordée. « On a demandé le soutien de la police, mais on a reçu un avis défavorable du point de vue de la sécurité », explique l’organisatrice de l’épreuve Céline Tribolet.

Depuis novembre dernier, les problèmes administratifs se sont répétés. "Après avoir bataillé pour avoir l’accord du SPW sur notre parcours, on a remis notre dossier à la commune de Namur. C’est là qu’il y a eu de gros manquements administratifs. Nos documents ont été perdus, mais ont été retrouvés dans les mails non lus suite à un de nos appels. C’était il y a un mois et demi", ajoute Céline Tribolet.

Finalement, malgré un dossier complet, l’avis défavorable de la police a été fatal à ce trail. Pourtant, la présence de plusieurs signaleurs à cet endroit était prévue pour garantir la sécurité des coureurs. "C’est triste car nous sommes sportifs avant tout. Pour une première, on avait déjà 180 coureurs préinscrits et on espérait atteindre les 400 participants. C’est dommage pour la promotion du sport et pour l’image de la ville."

Et quant à savoir s’il y aura un trail de la Vecquée dans le futur : "le premier sentiment était plutôt négatif. Ce n’était pas dans nos intentions d’un réorganiser un vu l’issue de celui-ci. Cependant, après tous les messages de soutien que nous avons reçus et toutes les personnes désireuses de nous aider, il va y avoir une remise en question", conclut l’organisatrice.