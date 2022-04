Ces 30 avril et 1er mai, les amateurs de sport automobile vont à nouveau vibrer au rythme des moteurs à l’occasion de la quatrième manche du championnat de Belgique de rallye. Cette 38e édition de l’épreuve chère à Étienne Lerson et à l’Automobile Club Namur est de retour, avec un programme bien chargé, sur deux journées et à sa date habituelle.

20 étapes spéciales, mais rien le vendredi

Le samedi, trois spéciales sont au menu, Nettine-Mohiville, Natoye et Crupet, avec trois passages tout au long de la journée avant de clôturer par la spéciale-show de la Citadelle. Habituellement prévue en ouverture de week-end, la "Cita" est désormais prévue le samedi soir, vers 19h avec deux passages consécutifs. Le lendemain, à nouveau trois passages pour tous les concurrents encore en course, sur les spéciales d’Eghezée, de Fernelmont, la petite nouvelle et de Vedrin. Sur le week-end, c’est donc sept tronçons différents pour un total de vingt étapes spéciales et près de 200 kilomètres pour faire la différence. (...)