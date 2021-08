La 6e édition de cette course relais particulière aura lieu le mercredi 8 septembre (19h) dans le Parc d’Amée

Le Relais Wallon, course à pied festive et par équipes, fera son retour le mercredi 8 septembre à partir de 19h pour sa 6e édition. Près de 100 équipes de 4 coureurs sont déjà inscrits pour cet événement qui se déroule dans le Parc d’Amée.

Il s’agit de parcourir 4 boucles de 2,5Km par équipes de 4, tout en dégustant quelques pekets. Le premier coureur boit un peket et se lance dans sa boucle. A chaque boucle accomplie, un coureur de l’équipe le rejoint, ils boivent alors ensemble un autre peket puis se lancent dans une nouvelle boucle. Et ainsi de suite jusqu’à la ligne d’arrivée.

Florian Badoux, l’organisateur namurois à la tête de ce concept, est heureux de retour de cette épreuve à haute convivialité.

Pourquoi ce concept de Relais Wallon ?

"La base du projet était de pouvoir proposer un événement sportif pendant les fêtes de Wallonie. Un jogging festif car, qui dit Wallonie, dit peket. Et l’idée était justement d’orienter cette course vers quelque chose de moins compétitif mais plutôt vers quelque chose de plus festif à partager entre amis."

Un concept qui a du succès. Pourquoi selon vous ?

"Ce qui plait avec cette course c’est certainement sa particularité. Il s’agit d’un afterwork, où il est possible de se rendre en fin d’après-midi et qui offre la possibilité de faire du sport tout en recevant un apéro afin de bien commencer les fêtes de Wallonie."

Pourquoi l’organiser dans le Parc D’Amée et pas ailleurs ?

"Au tout début du concept, la course se déroulait à L’Arsenal et traversait une partie de la ville de Namur. Mais pour des raisons d’accessibilité et de sécurité surtout, nous avons changé d’endroit. Nous sommes d’ailleurs ravis de ce nouveau cadre. Le parc d’Amée se prête parfaitement pour ce type de courses."