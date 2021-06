À 19 ans, la Namuroise a connu ses deux premières capes contre l’Espagne et le Luxembourg.



En pleine période de blocus, Constance Brackman a vécu un petit rêve éveillé ces derniers jours. À 19 ans, la Namuroise a en effet joué ses deux premiers matchs avec les Red Flames, l’équipe nationale féminine.

Rappelée pour faire face aux nombreuses défections pour le stage espagnol (de la semaine dernière) alors qu’elle était en rassemblement avec les Red Flames U23, Constance a de suite reçu ses premières minutes de jeu. "Contre l’Espagne, je ne m’attendais pas à monter quelques minutes", se souvient la défenseuse. "Au départ, le coach voulait laisser l’équipe jouer le plus longtemps possible et faire jouer les jeunes samedi au Luxembourg. L’Espagne, c’est une nation qui fait énormément la promotion du foot féminin. J’y ai pris mon premier temps de jeu, ce sera un souvenir inoubliable."