Depuis ce samedi, le RSC Neffe (P1 namuroise) se mobilise en faveur des commerçants dinantais touchés par la crise du Covid-19. A l'initiative de l'entraîneur Maxime Laloux, des maillots d'anciens et actuels joueurs du club sont quotidiennement mis en vente sur la page Facebook. Les fonds récoltés seront reversés aux commerçants dans le besoin. « J'ai eu l'idée en voyant le RFC Liège faire ça au profit des hôpitaux. Ici à Dinant comme on est un peu plus épargnés par le coronavirus et qu'on a pas mal de cafetiers et restaurateurs parmi nos sponsors, je me suis dit que ça serait sympa. Il y a quelques années, mon papa (Omer Laloux, ancien échevin) avait ouvert un Fonds de solidarité pour les victimes d'inondations. Celui-ci existe encore et a été réactivé », explique Maxime Laloux.

L'entraîneur de Neffe a contacté de nombreux joueurs. Les enchères sont lancées à 5€. « L'idée est d'avoir un maillot par jour jusqu'à la fin du confinement. On alterne un jour sur deux avec un ancien joueur et un plus jeune. Hier, le maillot de Damien Baeken est parti pour 30€. Ce dimanche (début de matinée), celui de Martin Taminiaux est déjà à 25€. Si on pouvait arriver à 50€ pour un joueur de Neffe, ça serait top », poursuit Maxime Laloux qui pourrait également mettre aux enchères quelques maillots d'anciennes gloires du foot belge qui participent chaque année à son match de gala.

Avec ce geste, l'homme sait qu'il ne sauvera pas les commerçants dinantais. Mais l'action de solidarité a le mérite d'exister et doit être soulignée. « Les petits ruisseaux font les grandes rivières. La moindre petite chose peut être intéressante. On espère récolter une belle somme. »

Infos : https://www.facebook.com/Rscneffe/