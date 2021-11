La Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) et la société XIEM, spécialisée dans l’organisation directe ou indirecte d’événement sportif et de toute activité qui y est liée, l’ont officiellement annoncé : le célèbre circuit Jules Tacheny sera le théâtre de l’édition 2022 du SuperMoto des Nations, lors du dernier week-end de juillet. Une grande première pour la prestigieuse infrastructure de Mettet, dont le circuit SuperMoto permanent fait 1428 mètres de long, avec des sections tout-terrain très techniques et très spectaculaires (66 % tarmac et 34 % tout-terrain).

Danilo Boccadolce, CEO de XIEM, a partagé son enthousiasme : "Je suis très heureux de cet accord. Mettet est un circuit et un nom prestigieux dans le monde du Supermotard et au-delà. Je suis sûr que ce sera un grand événement."

Freddy Tacheny, président du Royal Union Motor Entre Sambre et Meuse, s’est également félicité de cette nouvelle. "Notre club est particulièrement fier et heureux d’accueillir le prestigieux SuperMoto des Nations en Belgique. Je suis convaincu que la collaboration avec l’équipe de Danilo Boccadolce permettra de présenter un spectacle époustouflant au public belge et étranger, composé des meilleurs pilotes mondiaux d’une discipline que nous apprécions particulièrement à Mettet. C’est avec impatience que nous attendons les 30 et 31 juillet sur le Circuit Jules Tacheny pour vivre de grands moments."

Le SuperMoto occupe une place spéciale à Mettet. Tout d’abord, en raison du Elf Moto Superbiker qui s’y organise depuis bientôt 35 ans. Cette épreuve est mondialement connue et rassemble chaque année près de 400 pilotes. Ensuite, le Circuit Jules Tacheny organise des Trackdays SuperMoto, sur un circuit permanent entièrement dédié à la discipline, ce qui est unique en Belgique.