La valse des départs continue à l'UR Namur FLV. Le T2 Christian Sovet et l'entraîneur des gardiens Didier Stempels ont en effet appris ce mardi que leur aventure avec le matricule 156 prenait fin. Christian Sovet était arrivé début septembre dernier pour devenir le T2 de Zoran Bojovic, qui a quitté son poste d'entraîneur il y a un mois. Didier Stempels était quant à lui arrivé fin septembre 2019. L'actuel T1 David Akinci, qui est également le coach de la P3C et le coordinateur des jeunes, reste actuellement le dernier et seul membre du staff.