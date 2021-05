Le TC Saint-Gilles est reconnu pour sa formation et s’associera septembre prochain à l’école Saint Joseph pour proposer un tennis-études. Il n’existe aucune alternative du genre en Province de Namur. Le projet a été pensé par la maman de la jeune joueuse Inès Gigot. “Elle n’a que 13 ans (et déjà C15) mais dispute déjà des tournois à l’étranger, explique Caroline Bugnon. Inès a six heures de tennis par semaine alors que ses adversaires étrangers ont six heures par jour. Il n’y a pas photo en termes de facilités d’entraînement. Avoir cours pendant les heures d’école permettrait déjà d’alléger l’après-journée.”

Mais le concept a été pensé pour tout qui veut jouer au tennis, peu importe son classement et même s’il n’a jamais eu une raquette en main. “Cela peut permettre de découvrir de nouveaux talents et à la Fédération d’avoir de nouveaux affiliés.”

L’option sera accessible à partir de la 3e secondaire, à concurrence de huit heures par semaine. “La moitié pour le tennis, deux heures de préparation physique et mentale et autant de cours théorique (diététique, anglais et prévention des blessures). Des groupes seront formés en fonction du niveau mais tous les élèves auront des objectifs définis à atteindre. On ne veut pas qu’ils choisissent l’option tennis simplement pour éviter d’avoir un cours général.”

Le programme sera affiné lors d’une réunion début juin. Tout doit être cadré pour respecter le programme scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. “On aussi introduire une demande de subsides à l’Adeps. On vise une gratuité totale ou au moins partielle s’il faut s’acquitter d’une assurance à l’AFT. On a proposé que le professeur Thomas Sensée (B-15) soit chargé des cours. On est bien conscient que la réussite du projet dépendra de sa qualité.”

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 juin. Il faut au moins 12 élèves pour que ce tennis-études puisse voir le jour.