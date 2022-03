Ciney a finalement pu sortir les bouteilles de champagne plus tôt, en profitant de la défaite de Chevetogne sur le terrain de Dinant pour fêter un sacre attendu depuis quelque temps. "Cela n’a pas la même saveur que si nous l’avions fêté directement sur le terrain, mais ce titre fait quand même du bien. Il faut dire que nous avons fait une saison exceptionnelle avec nos gamins", expliquait David Maucq qui s’apprêtait ce dimanche à rejoindre ses joueurs au stade Tillieux pour entamer la fête une semaine plus tôt que prévu. Le bilan comptable des Cinaciens est tout aussi exceptionnel. "Nous possédons vingt points d’avance à six matchs de la fin, alors que nous ne sommes qu’au mois de mars. Je pense d’ailleurs que nous sommes les premiers champions adultes hommes du pays. C’est d’autant plus chouette, que nous avons fait toute la saison avec pas moins de dix-sept joueurs nés après 2000. Ce sacre, c’est celui de tout un club, les joueurs, le staff ou encore les bénévoles." (...)