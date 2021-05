Le TC Malonne organise son tournoi de Simples à partir du 24 juin. Les inscriptions ont été ouvertes ce lundi et ont été clôturées quelques heures plus tard. Frustrant pour les organisateurs d’avoir dû limiter les places pour pouvoir gérer en même temps les IC en Juniors-Vétérans qui se terminent cette année deux semaines plus tard. Entretien avec Frédéric Jomouton, le président du club.

Avez-vous été étonné de l’engouement suscité par votre tournoi ?

"L’année dernière, toutes les catégories avaient été complètes en deux ou trois jours mais ici, cela a été la folie. Les inscriptions ont été possibles à partir de minuit (NdlR : la nuit de dimanche à lundi) et à 7h15, il y avait déjà 89 noms. A croire que certains ne dorment pas (il sourit). A midi, les 140 places étaient parties."

Pourquoi ne pas accepter plus d’inscriptions ?

"Normalement, nous sommes à plus de 200 mais cette année, les IC en JV commencent et se terminent deux semaines plus tard que d’habitude. C’est dommage d’avoir été mis devant le fait accompli, du moins de ne pas avoir relancé les inscriptions comme pour les Messieurs et les Dames en septembre. Nous n’aurions peut-être pas engagé cinq équipes, d’autant que de nombreux joueront seront en vacances dès début juillet. Pour en revenir au tournoi, le samedi 26, deux équipes de M35 évolueront à domicile et le lendemain, nous aurons deux D25. Il y aura aussi des jeunes au matin. Heureusement, nous nous sommes arrangés avec Bois-de-Villers qui nous prêtera deux terrains mais nous laisserons une de nos quatre aires de jeu pour les IC. On veut aussi que tous ceux qui participent à notre tournoi jouent dans nos installations et ne se retrouvent pas au dernier moment dans des clubs voisins. On espère que malgré l’Euro, les joueurs auront beaucoup de disponibilités et que la confection des horaires ne sera pas un casse-tête."

Malgré tout, aurez-vous des tableaux intéressants en M1 et D1 ?

"Nous aurons 20 inscrits dans chaque tableau. C’est un tournoi étoilé et c’est notre vitrine, c’est logique. Chez les Messieurs, nous n’avons pas de série A ni de B-15.4 mais énormément de B-15.2. Nous aurons la concurrence de Ciney et La Bruyère. Côté féminin, on note la présence d’Anouk Delefortrie (série A)."

Finalement, c’est surtout la satisfaction de relancer officiellement les activités qui prévaut ?

"Oui et nous allons reprendre la même organisation que l’an dernier avec des sens giratoires et un tiers du parking réservé pour une tonnelle. On va privilégier les espaces extérieurs. On prévoit le pire, en espérant le meilleur, à savoir pouvoir aussi utiliser le club house."