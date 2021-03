Le coach de l’US dinantaise Maxime Laloux n’est jamais à court d’idées lorsqu’il s’agit d’organiser des événements sportifs et rassembleurs dans sa ville de Dinant. Avec François Weynant, joueur de football du même club et figure aussi bien connue de la région, il a décidé de se lancer dans l’organisation d’un trail qui se teindra le week-end du 31 juillet au 1er août.

"On partira du centre culturel avec trois parcours de 10 (320 D +), 17 (480 D +) et 25 km (860 D +). Ça sera les trails des 2, 4 et 6 vues. La veille, on pourrait avoir une sorte de family day", indique Maxime Laloux.

Faire découvrir les atouts de Dinant

Amoureux de Dinant, il souhaitait mettre en avant les atouts de sa ville au travers d’un trail. "De mon jardin, je vois désormais la Citadelle. Je me suis dit que ça ne serait pas mal d’organiser un trail avec les différents points de vue dinantais. François Weynant est vraiment bien actif dans ce domaine, je lui ai soumis l’idée et il était hyper partant."

Pour la plus longue distance, les traileurs passeront par six endroits emblématiques. "On a le bois du Casino (NdlR : qui donne différentes vues sur Dinant), Crèvecoeur, les rochers de Freÿr, Neffe, la plaine des Manœuvres et la Tassenière", précise François Weynant.

Un maximum de sentiers

Pour garder la forme, Maxime Laloux emprunte régulièrement les différents chemins dinantais. "Ça aide pour réaliser le tracé mais on prendra également des chemins inédits."

Le projet en est au stade des autorisations communales. "Elles ne voient aucun inconvénient à cette organisation tant qu’on ne prend que des chemins communaux. On fera vraiment un maximum de sentier. Il y aura peut-être deux passages sur la route, comme pour traverser la Meuse. Pour ça, on n’a pas le choix. On espère pouvoir lancer les inscriptions à la mi-avril. Dinant est attractif, surtout en été. On espère donc que ça attirera du monde. Mais même si on n’a qu’une cinquantaine d’inscrits pour notre premier événement, on sera content."