Lorsque Michaël Gillard a annoncé à ses proches son intention de se lancer dans son IronNam 100-100-100, beaucoup ont cru à une blague connaissant son humour parfois très décalé. Mais dimanche, sur le coup de 18h00, ce sont bien des larmes de joie qui ont marqué la fin de 36h d'effort.

"Je pense que j'aurais encore pu courir si je n'avais pas eu mal aux genoux."

Cette phrase prononcée à l'arrivée de ce qui a été dénommé l'IronNam 100-100-100 résume à elle seule l'enthousiasme et la détermination du bonhomme pour son défi personnel. Commençant samedi à 06h00 par 100 longueurs dans une piscine extérieure de 25 m à Malonne, le Namurois a ensuite enchaîné avec 50 ascensions et 50 descentes de la Citadelle de Namur à vélo, via l'avenue Jean 1er (193 km, 5.000 m de D+). Il lui restait ensuite le dessert : rallier la Citadelle de Dinant en courant par le GR126, puis revenir à Namur, soit 100 km et quelque 2.500 m de D+. Rien que ça !

Tout en gestion... et à l'Orval

Après une natation sans encombre en environ 1h, l'habitant de Malonne a dégusté ses 50 "grimpettes" de l'Avenue Jean 1er jusqu'à 17h18, tout en s'accordant quelques pauses, notamment pour s'alimenter et se faire masser. Il s'est ensuite engagé dans la partie trail de son pèlerinage, en commençant par rallier Godinne jusqu'au km 25, chose faite sur le coup de 21h30. Un spaghetti, un Orval et une petite sieste de 5h plus tard, il était de retour sur les sentiers à 06h00 pour boucler les 75 dernières bornes de son aventure. La blague facile, il l'aura eue jusqu'à 20 km du but.

"Dans la descente de la carrière d'Yvoir, j'ai commencé à avoir très mal au genou", a expliqué le triathlète amateur. "Il m'a fallu quand même bien 5 km pour trouver une technique afin de me soulager. J'ai eu peur que ça lâche, mais ça a tenu." Et même plutôt bien, puisqu'il s'est offert un tour d'honneur "tempo" sur l'esplanade de la citadelle au terme de son Ironnam.

© Asselberghs



Un moment de partage

Au-delà du dépassement de soi, "Mickey" a surtout conçu son challenge comme un moment de partage. Hormis à la nage, il a été accompagné par de nombreux sportifs tout au long de son parcours. Le coureur namurois bien connu, Sébastien Mahia, a même décidé de l'accompagner sur les 75 derniers kilomètres sur un coup de tête (ben tiens!). Et à son arrivée sur l'esplanade, c'est encore une belle bande de joyeux lurons qui attendait le héros local du week-end.

Mais pourquoi ?

Mais pourquoi, diront certains ? "Je n'avais rien à prouver à personne, j'avais simplement envie de réaliser une envie qui m'est passée par la tête. Pourquoi j'ai l'envie de courir, je n'en sais rien. Mais pourquoi ne l'aurais-je pas ? C'est comme ça, c'est en moi."