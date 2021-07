Enorme coup dur pour les organisateurs du 4e Triathlon International Haute Meuse et tous les nombreux athlètes qui devaient y prendre part ce dimanche au départ d'Anhée et dans la région de Dinant.

En raison de la montée rapide des eaux sur le site principal de la course à Anhée, l'organisation a annoncé ce jeudi après-midi qu'elle n'avait d'autre choix que de procéder au rangement des installations et de décréter l'annulation de l'événement qui avait fait le plein.

Le briefing aux athlètes devait avoir lieu ce jeudi soir, au cours duquel on s'attendait à ce que la partie natation soit annulée en raison des intempéries et du débit actuel de la Meuse. Mais la montée des eaux touchant tout le site a obligé le triathlon à prendre une décision plus radicale à trois jours de l'événement.