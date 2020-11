Créé cette saison, le Trophée des Grimpeuses sera encore au calendrier 2021. Toujours avec le statut de course internationale pour les dames élites, en catégorie 2. Mais l’épreuve de Vresse-sur-Semois va grandir. Après une première édition réussie en 2020, elle va passer sur deux jours de courses l’an prochain.

"Nous serons une course par étapes, avec un classement général au bout des deux jours de course", commente l’organisateur Gino Verhasselt. "Nous aurons le statut UCI 2.2 et la course aura lieu les vendredi 17 et samedi 18 septembre."

Après avoir attiré plusieurs équipes World Tour cette année, comme Trek-Segafredo, le plateau devrait à nouveau être bien garni en 2021.