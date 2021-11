La première mi-temps laissait pourtant augurer une issue favorable pour les hommes de Manu Rousselle, dominateurs malgré un vent de face assez fort. Le trio arbitral, guère inspiré, ignorait dès l’entame de la partie une faute évidente de Vanhecke sur Dethier dans le rectangle alors que de nombreuses fautes visiteuses restaient impunies. Quelques minutes plus tard, le gardien déviait un essai de Choisez. Mais il ne pouvait rien faire à la 26e sur un coup franc imparable de Delooz (1-0). Seul un exploit individuel pouvait relancer Manage et c’est ce qui arriva à la 50e quand Papassarantis, voyant Rousseau très avancé, y allait d’un ambitieux mais victorieux lob du milieu du terrain (1-1). Un but tombé de nulle part mais qui redonnait des forces aux Manageois, plus conquérants mais toujours aussi peu dangereux. Un superbe coup franc de Dethier était dévié par Vanhecke sur le haut de la transversale mais c’était à peu près tout ce que Aische provoquait comme danger devant le but et cela malgré l’apport du vent. Manage manquait même le hold-up de très peu quand Debelic se présentait seul devant Rousseau à la dernière seconde, mais en vain.

Joannes risque de manquer

Avec Plos et Gauchet sur les côtés pour pallier les absences de Iglicki et Michels, la défense aischoise a bien géré les timides offensives manageoises mais un but formidable de Papassarantis a refroidi tout le stade Bertrand : "Je trouve qu’on a bien commencé, Manage n’a pas d’occasion et puis il y a ce lob… C’est une situation très frustrante, tout comme la prestation du trio arbitral", commente Manu Rousselle qui admettait que le vent n’a pas facilité la circulation du ballon. En fin de partie, Mba était exclu pour avoir violemment repoussé Joannes mais ce dernier se voyait montrer également un carton rouge à la stupéfaction du banc aischois. Le milieu de terrain risque d’être suspendu quelques matchs, ce n’est pas une bonne nouvelle quand on connaît son importance : "On aurait pu faire une excellente opération", soupirait le coach. Pour la deuxième semaine consécutive…



La fiche du match