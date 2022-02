Les Aischois doivent compter leurs cartes Namur T.B. © sportevents

La victoire des Aischois contre Brainois leur a permis de rester dans le haut du panier. Seul bémol : les cartes jaunes, trop nombreuses.



La logique du classement a été respectée pour le premier match des Aischois en 2022 face à Brainois (3-2). Les Namurois, cinquièmes au classement, ont néanmoins éprouvé quelques difficultés en première mi-temps face à la douzième équipe de la D3 ACFF A. "On sait que ça allait être un match compliqué, explique Manu Rousselle. Avec cette longue trêve, on était un peu dans le flou avant d’aborder ce premier match. C’est un nouveau championnat qui commence. Durant la pause, on a refait une prépa et on a joué plusieurs matches mais sur synthétique. Or le terrain était bien gras ce dimanche. En première période, on a voulu jouer un beau football alors que le terrain était compliqué. On encaisse le premier but mais on parvient à recoller au score puis prendre l’avantage. Par contre, on ne doit jamais prendre le deuxième but, qui a suivi une erreur d’inattention."