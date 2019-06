La réforme du foot provincial namurois voulue par le Comité Provincial n'a pas été acceptée par les clubs ce samedi, mais de justesse.

Ce samedi se tenait l'Assemblée générale des clubs de foot namurois à Malonne. A cette occasion, le Comité Provincial soumettait au vote des clubs un projet de réforme du foot provincial namurois. En cas d'acceptation de celui-ci, la réforme consistait à créer de toute façon une troisième série de P2, et un sous-choix était en outre proposé aux matricules: fusionner ou non la P4 avec la P3. En outre, toutes les séries provinciales sauf la P1 auraient été constituées de 14 équipes.

Les clubs ont voté "non" au projet de réforme et la compétition gardera donc son format actuel. Cependant, le "non" l'a emporté de très peu: 80 clubs ont voté, 41 ont refusé la réforme tandis que 39 l'ont accepté.