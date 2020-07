Les courses de côtes de Vresse-Sur-Semois prévues les 12 et 13 août n’auront pas lieu. La Fédération belge de cyclisme a confirmé cette annulation.

Les autorités de la commune namuroises ont en effet décidé d’interdir les événements sur son territoire. La pandémie du coronavirus prive à nouveau les jeunes coureurs de très belles courses ! Il ne leur restera plus beaucoup d’épreuve… La course du 12 août avait été créée cette année pour les espoirs, justement pour qu’ils puissent avoir une course de haut niveau en plus.

Il devait aussi y avoir ce jour-là des courses de côtes pour les dames jeunesse. Les épreuves du 13 août étaient également des courses de côtes, pour les cadets et juniors.

Vresse-sur-Semois doit également accueillir une nouvelle course, une épreuve internationale pour dames élites, le Trophée des Grimpeuses, prévues le 19 septembre. Pour l’instant, elle est toujours au calendrier.