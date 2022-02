Avec Libramont mercredi et Arlon samedi en début de soirée, Ciney B a droit à une semaine très importante face à deux concurrents pour le maintien. Et la venue de Woluwé dans dix jours le sera tout autant. Autant dire que les filles de Jean-Christophe Beguin vont jouer une grosse partie de leur avenir en R2 dans les prochains jours. "C’est clair que ce sont des rencontres importants pour nous, note Jean-Chistophe Beguin. Je n’oublie pas qu’au premier tour, nous avons perdu face à Libramont de deux points et face à Woluwé de plus de dix points. Il faut donc prendre une revanche. Et confirmer notre succès face à Arlon."