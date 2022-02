La déception se lisait sur tous les visages des Fagnards au coup de sifflet final lors de leur match contre Tubize. Quelques minutes avant, un penalty des visiteurs a scellé la défaite des hommes de Gabor Bukran, pourtant revenus au score en deuxième période, après avoir été menés 0-2. "On était même plus proche du 3-2 que du 2-3, regrette le coach. Mais on s’est tiré une balle dans le pied."